COVID: VERI’ REPLICA A BLASIOLI, “NESSUNA DIMENTICANZA PERSONALE ASILI NIDO”

PESCARA – “Non c’è stata alcuna dimenticanza da parte della Regione rispetto al personale degli asili nido. Come il consigliere Antonio Blasioli dovrebbe ben sapere, la normativa statale non inserisce gli asili nido tra le istituzioni scolastiche, ma tra gli enti assistenziali comunali. E anche i dipendenti sono assunti dal Comune e non dal Miur”.

Lo precisa l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, replicando all’esponente del PD.

“La piattaforma telematica della Regione per le vaccinazioni – continua l’assessore – è stata predisposta sulla base delle indicazioni del Miur e dell’Ufficio scolastico regionale. Nonostante questo e ben prima delle esternazioni del consigliere regionale, avevamo comunque già previsto la possibilità di manifestare l’interesse alla vaccinazione non solo per il personale in servizio negli asili nido, ma anche per quello degli enti di formazione. Le modalità di adesione saranno comunicate nei prossimi giorni, non appena saranno concluse le necessarie modifiche ai sistemi informatici. Invito nuovamente chiunque ricopra incarichi istituzionali a non creare confusione in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando, nel quale tutti dobbiamo lavorare verso un unico obiettivo: la sconfitta del virus e non l’attacco dell’avversario politico ad ogni costo”.

