ROMA – Il governo starebbe valutando la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo.

Quindi una proroga di tre mesi, per “traghettare” l’Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24-48 ore, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos.