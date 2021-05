COVID, VIA LIBERA A SCUDO PENALE OPERATORI SANITARI: “SEGNALE IMPORTANTE”

ROMA – “Il Senato ha appena approvato un emendamento particolarmente atteso dal mondo medico e sanitario e che ha visto impegnati insieme il Ministero della Salute e quello della Giustizia, con l’obiettivo di limitare la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, per eventi avvenuti nella fase dell’emergenza Covid-19. Credo che sia un provvedimento giusto, che dà un segnale importante a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell’impegno”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Massima soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte della Commissione Giustizia del Senato dell’emendamento al dl Covid-Giustizia che introduce uno scudo penale per medici e infermieri per il periodo di emergenza pandemica”, il commento del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dei lavori della Commissione.

“Grazie alla sinergia fra il governo e le altre forze politiche -medici e infermieri saranno responsabili solo in caso di colpa grave – ha sottolineato- da valutare tenendo conto della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie legate al Covid e sulle terapie appropriate, della scarsità di risorse umane e materiali disponibili in relazione al numero dei casi, e del minor grado di conoscenze tecniche del personale non specializzato ma comunque in prima linea per far fronte all’emergenza. È significativo che questo importante obiettivo, proprio della doverosa e civile riconoscenza verso chi ha rischiato la propria vita per salvarne altre, sia raggiunto proprio nella giornata dedicata agli infermieri”.