COVID: VIA LIBERA CTS AIFA A QUARTA DOSE PER IMMUNODEPRESSI. RICCIARDI: “BUONA ESPERIENZA ISRAELE”

ROMA – Via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti gravemente immunodepressi, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione, composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale.

La Cts si è riunita ieri, a quanto si apprende, e il parere è stato trasmesso al ministero della Salute.

Dall’Aifa chiariscono che per i pazienti immunocompromessi la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario ‘2+1’. L’indicazione degli esperti è che venga somministrata con vaccini a mRna, negli stessi tempi del booster per tutti.

Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute Roberto Speranza, esprime un giudizio positivo ricordando all’Adnkronos Salute di “aver ampiamente anticipato” questa ipotesi “dopo la positiva esperienza di Israele”.