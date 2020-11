COVID: VILLA DOROTEA, “SITUAZIONE FUORI CONTROLLO”, DENUNCIA DIPENDENTI, “SUBITO COMMISSARIAMENTO STRUTTURA”

SCOPPITO – Ritardo nei tamponi, personale sanitario con dispositivi di protezione insufficienti e pazienti “mescolati” tra loro. A denunciare il grave disagio un gruppo di dipendenti della Residenza sanitaria assistenziale per anziani e del Centro di riabilitazione “Villa Dorotea” di Scoppito (L’Aquila), dove nei giorni scorsi è esploso un focolaio Covid, con circa una ventina di positivi. Nella Rsa, del gruppo Vittorini che è proprietaria anche della clinica Villa Letizia della frazione aquilana di Preturo (L’Aquila), è ospitato un centinaio di anziani.

I dipendenti, che hanno deciso di segnalare la “situazione fuori controllo” in forma anonima, in una nota, chiedono un “intervento urgente da parte delle autorità competenti e il commissariamento della struttura.

“I pazienti sono stati collocati in un reparto dedicato ma i pazienti ‘teoricamente negativi’ sono stati mescolati tra loro, quindi nei reparti di degenza abbiamo pazienti che non hanno avuto contatti con i positivi, con pazienti che hanno avuto contatti con i positivi. Ai pazienti non sono stati eseguiti tamponi molecolari nonostante si sono verificate nuove positività di pazienti (che erano negativi) ai test rapidi – viene spiegato – Al personale dipendente che presta servizio nel centro di riabilitazione non sono stati eseguiti tamponi molecolari, ma solamente tamponi rapidi e non ci è dato sapere quando è se ci saranno ripetuti. Ai dipendenti sono stati forniti Dpi in ritardo e non completi”.

Nello specifico: “le mascherine vengono acquistate dai dipendenti, non sono presenti nei locali di vestizione, ci vengono consegnate una tantum non quotidianamente, (da marzo ad oggi ci sono state date circa 4 – 5 ffp2); non sono presenti calzari quindi si utilizzano sacchetti di immondizia che predispongono al rischio di caduta e si rompono frequentemente; la tuta presente in quantità limitata deve essere indossata per tutto il turno quindi si è impossibilitati per tutta la durata del turno(la notte sono 11 ore), né a poter soddisfare bisogni fisiologici, né a poter per esempio bere un po’ d’acqua”.

“La situazione – viene sottolineato – è gestita da una coordinatrice (senza titolo per poter svolgere l’incarico) che non è in grado nonostante gli sforzi di organizzare la situazione. I pazienti non hanno un personale dedicato per l’assistenza ma lo stesso personale che svolge il turno nel reparto con i pazienti ‘negativi’, presta assistenza ai pazienti positivi, questo implica il fatto che la possibilità di aver infettato tutti i pazienti ‘negativi’ e lo stesso personale è altissima. L’assistenza medica è scarsa poiché i pazienti covid vengono visitati solo in caso di necessità e non quotidianamente”. E infine “ai pazienti positivi non è più garantita la seduta di fitoterapia quotidiana poiché le fisioterapiste non si recano in tale reparto”.

