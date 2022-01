COVID: VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA, 69ENNE DI CHIETI SANZIONATO TRE VOLTE

CHIETI – Doveva essere in quarantena fiduciaria perché entrato in contatto con un positivo ma un pensionato di Miglianico, di 69 anni, non ha voluto saperne di starsene in casa: è stato sorpreso a sanzionato per ben tre volte dai carabinieri. Una prima volta è stato sanzionato per 400 euro dopo essere entrato in una tabaccheria, il giorno seguente è stato “pizzicato” di nuovo fuori casa, mentre era a passeggio e alla sanzione si è aggiunta la recidiva.

A distanza di due giorni è stato rintracciato, per la terza volta, mentre girava a bordo della sua auto e quindi nuovamente sanzionato con una multa di circa mille euro. Nonostante le tre sanzioni per un importo complessivo di oltre duemila euro e le intimazioni a non lasciare la propria abitazione, l’anziano ha proseguito come nulla fosse: fino a quando è trascorso il periodo di quarantena.

I militari della stazione di Miglianico hanno operato nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa Covid disposti dalla Prefettura e dalla Questura di Chieti, svolgendo un accurato monitoraggio in paese delle persone nei cui confronti la Asl ha disposto la quarantena fiduciaria perché positivi al Covid ovvero perché venute a contatto stretto con in positivo.