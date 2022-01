COVID: VIROLOGO GALLI, “HO LA OMICRON, SALVO GRAZIE AL VACCINO”, “NO, CURATO CON I MONOCLONALI”

MILANO – Massimo Galli, ex infettivologo, ora in pensione, dell’ospedale “Sacco” di Milano, è positivo al Covid. A rivelarlo ai microfoni della trasmissione Mattino5, è stato lo stesso Galli: “Sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato Omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone”, le sue parole.

Galli ha poi negato di essere stato salvato dalle terapie domiciliari, come scritto dal quotidiano La Verità, spiegando a Fanpage di aver fatto “outing sulla malattia” intervenendo su Canale 5”.

“Quanto alle cure domiciliari, mi piacerebbe sapere quali – ha aggiunto – E senza il booster sarebbe andata molto peggio per uno della mia età” In serata, però, il deputato leghista, Claudio Borghi, ha affermato in un post su Twitter: “Abbiamo saputo alla fine che Galli con le sue belle tre dosi (di vaccino, ndr), si è curato con i monoclonali. Perfetto”.