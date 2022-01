COVID: VIROLOGO GALLI, “MI HANNO CURATO CON MONOCLONALI, MA SENZA 3 DOSI VACCINO SAREI STATO PEGGIO”

L’AQUILA – “Ho fatto la cura con gli anticorpi monoclonali in ospedale perché mi è stato consigliato visti i miei fattori di rischio”.

Lo ha precisato al Corriere della Sera il professor Massimo Galli, 70 anni, ex primario di Malattie Infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano oggi in pensione, spiegando che ha tenuto a farlo “perché qualcuno ha avuto il cattivo gusto di tirare fuori la questione prima che la comunicassi io (come volevo fare) e inventando che sarebbero state le cure domiciliari e non le tre dosi a farmi stare meglio. Se non avessi avuto le tre dosi sarei stato un candidato perfetto per un’evoluzione negativa della malattia e per il ricovero”.