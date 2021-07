L’AQUILA – In Abruzzo dopo settimane con zero morti, si è registrata ieri una vittima del covid-19. Si tratta di una 85enne della provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti sale a 2.513.

Sono 50 (di età compresa tra 8 e 89 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati già in carico ad altra Regione.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.13 per cento, in aumento rispetto al precedente bollettino, quando era allo 0,76

Due passeggeri su 30 sono poi risultati positivi al Covid-19; si erano sottoposti a tampone ieri mattina, all’aeroporto d’Abruzzo, appena sbarcati dal volo Londra-Pescara. Si tratta di due giovani.

Tutti i viaggiatori a bordo del velivolo dovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di cinque giorni, così come previsto dalle disposizioni nazionali.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71844 dimessi/guariti (+54 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 928 (-7 rispetto a ieri).

24 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2466 tamponi molecolari (1222832 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1932 test antigenici (538791).

Del totale dei casi positivi, 19161 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 19549 in provincia di Chieti (+11), 18256 in provincia di Pescara (+14), 17615 in provincia di Teramo (+8), 589 fuori regione (+1) e 115 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Per quanto riguarda i positivi rilevati in aeroporto, si tratta del secondo collegamento i cui passeggeri vengono sottoposti a tampone una volta in aeroporto, in base a quanto stabilito dall’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che impone il test molecolare a chi arriva da Gran Bretagna, Spagna e Malta. Il primo volo interessato dall’attività di screening è stato il Malta-Pescara atterrato martedì pomeriggio.

Ieri i risultati dei tamponi: nove giovani sono risultati positivi e tutti i 70 passeggeri sono stati sottoposti a isolamento fiduciario di 14 giorni. Il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, che ha fortemente voluto l’esecuzione dei tamponi in aeroporto, sottolinea che “il servizio sta dando risultati”, perché su entrambi i voli finora testati “sono emersi casi di Covid-19 che probabilmente prima non avremmo intercettato”. L’auspicio, per Albani, che è a capo della task force regionale sul coronavirus, è che anche altre Regioni seguano il modello abruzzese.