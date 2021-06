L’AQUILA – L’Abruzzo sarà la seconda regione italiana che raggiungerà l’immunità di gregge, il 21 agosto, preceduta solo dalla Puglia il 16 agosto, in ampio anticipo rispetto agli altri territori. In virtù di una campagna di vaccinazione che procede a ritmi superiori alla media, con 623.700 abruzzesi che hanno già ricevuto la prima dose, il 52,47% della popolazione over 12.

Solo solo alcuni dei numeri snocciolati oggi in conferenza stampa a palazzo Silone, dal presidente della Regione, Marco Marsilio, dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, da referente per la campagna vaccinale, Maurizio Brucchi

E’ emerso inoltre che l’Abruzzo è la prima regione italiana per posti letto in terapia semi-intensiva attivati, con 73 sui 92 programmati, e soprattutto seconda per terapie intensive, 50 su 60, ed anche per i casi sequenziati con il 6,05%. E’ terza per dosi somministrate su dosi consegnate.

“Risultati di cui andiamo orgogliosi, significa che abbiamo fatto il nostro dovere. Frutto di un lavoro di squadra e dei cittadini che non si fanno pregare per raggiungere i centri vaccinali”, ha commentato Marsilio.

