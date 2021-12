COVID: VOLANO VACCINAZIONI, SI PENSA ANCHE ALLA QUARTA DOSE. LUNEDÌ SCATTA IL SUPER GREEN PASS

ROMA – Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prima e terza dose. Ma già si pensa alla quarta come a “una possibilità concreta”, dice il coordinatore del Cts Locatelli. Intanto, il fondatore di BioNtech afferma che “a un certo punto servirà un nuovo vaccino contro Omicron”.

Sono oltre 17mila anche ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività. E da lunedì scatta il nuovo ‘super Green pass’, mentre si registra il record di certificati scaricati, 1,2 milioni venerdì.

Individuato un caso di Omicron in veneto; raddoppiano i casi in Gran Bretagna: ora sono 150, più della metà dei quali in persone pienamente vaccinate.

Mentre in Russia nelle ultime 24 ore si registrano 32.974 nuovi casi e 1.215 morti.