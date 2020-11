COVID: ZANGRILLO OTTIMISTA, “NON SIAMO A SITUAZIONE VISSUTA A MARZO”

MILANO – “Il clima descritto dalla stampa non è realistico. Non siamo alla situazione vissuta a marzo”.

A sostenerlo il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele e primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale milanese, intervenendo al Tg4 ha fatto una fotografia della situazione che stiamo vivendo in questo momento in Italia.

“Quando si parla di migliaia di contagi si presuppone che queste persone siano malate, in realtà sono persone venute a contatto con il virus. In questo momento noi abbiamo una situazione che è completamente diversa da quella che state, stanno, tutti narrando. In almeno il 60% dei casi – sostiene Zangrillo -, si tratta di persone in cerca di un alloggio, di una patente di positività o meno. Questi soggetti potrebbero tranquillamente restare nelle proprie abitazioni e non andare a intasare i pronto soccorso. Il 70% delle persone che arriva in ospedale sono codici verdi che dovrebbero rimanere a casa e non avere rapporti con altre persone, restando isolati”.

E aggiunge: “nelle altre Nazioni sta avvenendo qualcosa che è più grave rispetto a noi dal punto di vista dei numeri, ma lo si sta affrontando con senso di responsabilità e con i nervi saldi”.

