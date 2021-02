COVID: “ZONA ROSSA PER TUTTO L’ABRUZZO NON IN PROGRAMMA, NO A CONFUSIONE E ALLARMISMI”

PESCARA – “Non c’è allo studio nessun provvedimento di zona rossa per tutta la regione. Sfuggono le ragioni per cui qualcuno giocando sull’equivoco faccia circolare una notizia vecchia di mesi generando confusione e falsi allarmi”.

La precisazione arriva con una nota della Regione dopo la condivisione in questi giorni, nelle chat dei social, di una notizia di Rete8, risalente allo scorso mese di novembre, che riportava l’intenzione del presidente Marco Marsilio di programmare la zona rossa in tutta la regione.

La notizia, che non è stata condivisa da Rete8 ma da utenti esterni, continua a circolare creando confusione, e dalla Regione viene assicurato: “Come accaduto per tre comuni e come già annunciato, si sta continuando a monitorare l’intera area metropolitana ogni singolo comune al fine di individuare eventuali situazioni di allarme che meritano di circoscrivere zone rosse comunali”.

