CPIA L’AQUILA: AL VIA ISCRIZIONI ON LINE PER CORSI DI LINGUE E INFORMATICA PER ADULTI

L’AQUILA – Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingue straniere e informatica organizzati dal Cpia L’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) per l’anno scolastico 2025/2026. L’offerta è rivolta ad adulti e ragazzi a partire dai 16 anni e l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online sul sito www.cpialaquila.edu.it.

Tra i percorsi attivati, anche quest’anno saranno disponibili i corsi per il conseguimento e il rinnovo della certificazione Icdl Full Standard, riconosciuta a livello europeo e valida per i concorsi pubblici. Le lezioni si svolgeranno in presenza nella sede del Test Center accreditato Aica, in via Statale 80 n. 8B, zona ex Motel L’Aquila Ovest.

Ampio spazio è dedicato anche alle lingue: il Cpia propone corsi multilivello di inglese, dal livello A1 al C1, con certificazioni Cambridge e Trinity. È previsto un test gratuito online per l’individuazione del livello. Attivi inoltre corsi di spagnolo, francese e tedesco, oltre ai corsi base di informatica.

Le attività si svolgeranno sia nella sede centrale dell’Aquila che nelle sedi associate di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro.

Accanto ai corsi di alfabetizzazione e di primo livello (ex licenza media e biennio delle superiori), il Cpia offre anche percorsi legati alla formazione professionale, come quelli per il settore edile realizzati in collaborazione con l’Ente Scuola Edile della provincia dell’Aquila.

“Crediamo in una formazione accessibile e di qualità – spiegano dalla scuola – per questo proponiamo percorsi flessibili, utili e riconosciuti”.

Dal 2015 il Cpia opera come istituzione scolastica autonoma con un proprio assetto organizzativo e una didattica personalizzata. Al termine della procedura di iscrizione online, i candidati saranno contattati per un colloquio di accoglienza e un test di posizionamento.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria allo 0862.313475