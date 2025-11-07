CPIA L’AQUILA: APERTE ISCRIZIONI CORSO PER LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E COMPETENZE DIGITALI

L’AQUILA – Il Cpia dell’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) apre le iscrizioni ai nuovi corsi dedicati alle competenze digitali per l’anno scolastico 2025/2026. È un’occasione concreta per ottenere certificazioni che non restano solo “carta”, ma possono fare la differenza nei concorsi pubblici e nelle selezioni del personale scolastico.

Nel punto di erogazione dell’Aquila, in Strada Statale 80 n. 8/B, è possibile seguire il seguente percorso: ICDL Full Standard (AICA): 7 moduli, 60 ore di formazione, esami in sede. È la certificazione internazionale più riconosciuta sull’uso del computer e degli strumenti digitali di base più il modulo aggiuntivo DigComp 2.2 per ottenere la certificazione CIAD: 12 ore di formazione, esame finale in sede. Riguarda l’applicazione delle competenze digitali nel mondo del lavoro e nella cittadinanza attiva.

Queste certificazioni sono valutabili nei concorsi della Pubblica amministrazione e sono considerate titolo utile per la progressione di carriera.

Inoltre, hanno un peso specifico in un settore in cui la burocrazia parla spesso per codici: sono richieste anche per l’accesso o l’aggiornamento delle graduatorie Ata, l’elenco nazionale da cui le scuole attingono per assumere o chiamare supplenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici.

Chi vuole inserirsi o migliorare la propria posizione può far valere questi titoli. Per partecipare ai corsi è necessaria una conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office. Per chi non si sente ancora sicuro o vuole rafforzare le proprie competenze prima della certificazione, il Cpia propone anche due percorsi di alfabetizzazione informatica, dedicati in particolare a: Microsoft Word e Microsoft Power Point – 30 ore, Microsoft Excel e Microsoft Access – 30 ore.Entrambi permettono di arrivare ai corsi di certificazione con maggiore sicurezza.

Per informazioni o pre-iscrizioni: 0862 313475