CPO: MEDIATORI CULTURALI, IMPRESE VIRTUOSE E SOCIOLOGO TERRITORIO, PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

L’AQUILA – La Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo convoca per martedì 16 dicembre, alle ore 12, presso la Sala Silone di Palazzo dell’Emiciclo (piano 0), all’Aquila, una conferenza stampa per presentare tre proposte legislative al Consiglio regionale dell’Abruzzo.

La presidente Cpo, Rosa Pestilli, annuncerà la sottoscrizione dei progetti di legge sull’istituzione della figura del sociologo di comunità, del registro delle imprese virtuose e degli albi dei mediatori interculturali.

All’incontro parteciperà l’assessore regionale alla cultura e al sociale, Roberto Santangelo. Sarà presente l’ufficio di presidenza della Commissione e tutti i membri componenti dell’organismo.