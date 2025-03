CPO: PESTILLI, “ORGOGLIO PREMIO A RAGLIONE PER BIOGRAFIA SABINA SANTILLI, VERSO PROCOTOLLO MOLISE”

L’AQUILA – “Grande soddisfazione per il premio consegnato all’assessore del Comune di San Benedetto dei Marsi, Erminia Raglione, attribuito alla biografia di Sabina Santilli, fondatrice della Lega del Filo d’Oro nata proprio nel paese in provincia dell’Aquila”.

Così, in una nota, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, al termine della due giorni a Roma in occasione della Conferenza nazionale delle presidenti regionali delle CPO e, successivamente, dell’evento “L’Italia delle donne. Storie invisibili di donne incredibili”, organizzato dalla ministra per la Famiglie a le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

“Il bilancio della partecipazione a questi appuntamenti è davvero molto positivo”, sottolinea Pestilli.

“Un altro momento che mi rende particolarmente orgogliosa – aggiunge- è la collaborazione stretta con la collega della Regione Molise, Giusi Di Lalla, che porterà alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le due CPO. Questa sinergia ci permetterà di presentare anche in Molise il progetto On the road che, a pochi giorni dall’avvio, ha già destato grande attenzione e nel prossimo futuro diventerà interregionale. L’intesa inoltre permetterà alle Commissioni Pari Opportunità di Abruzzo e Molise di lavorare a stretto contatto nella promozione di iniziative e azioni comuni che coinvolgeranno anche, e soprattutto, le aree interne delle due regioni che spesso vivono le medesime criticità”.