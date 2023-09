CPR IN AEROPORTO DI PRETURO: VITTORINI (FDI), “BASTA ALLARMISMI, IPOTESI NON PERCORRIBILE”

L’AQUILA – “Basta allarmismi e speculazioni sull’aeroporto di Preturo. Da inizio settimana si registra un interesse strumentale su un asset valorizzato dal nuovo gestore e dalla filiera di Fratelli d’Italia”.

Così il consigliere comunale Livio Vittorini, Fdi, delegato alla valorizzazione della struttura, sulle indiscrezioni circa un utilizzo come centro di permanenza per i rimpatri (Cpr).

“Apprendo dalla stampa nazionale della ipotesi che sarebbe stata formulata dal Governo di realizzare uno dei 12 CPR presso l’Aeroporto dei Parchi Giuliana Tamburro di Preturo, importante frazione del comune dell’Aquila, ma ritengo, allo stato delle cose, questa eventualità non percorribile per le iniziative messe in campo da questa Amministrazione comunale per il rilancio e la valorizzazione dello scalo – spiega il consigliere comunale di Fdi -. Non solo le scelte strategiche dell’Amministrazione comunale, in sinergia con la Regione Abruzzo e con l’attuale gestore, vanno in ben altra direzione con investimenti infrastrutturali, in corso di realizzazione, superiori al milione e mezzo di euro ma l’orientamento del governo nazionale sui CPR è quello di individuare e recuperare aree in disuso che per quanto ovvio escluderebbe a priori il nostro aeroporto”, prosegue Vittorini .

Il consigliere comunale sottolinea poi che “in merito alle preoccupazioni espresse sulla stampa locale dal collega in consiglio comunale ed alleato nella coalizione di centrodestra, Roberto Santangelo, circa le eventuali ripercussioni sulla frazione di Preturo condivido, scevro da finalità elettorali, che tale porzione di territorio, da cui provengo e sulla quale questa Amministrazione sta facendo moltissimo, abbia e debba mantenere tutt’altra vocazione mediante ulteriori programmi di sviluppo condivisi nell’ambito dei quali l’aeroporto deve restare e resterà asset centrale ed imprescindibile”.