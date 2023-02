L’AQUILA – Uno stanziamento della Regione Abruzzo di 100.ooo euro, per organizzare a fine maggio una trasferta di quattro giorni per i 35 delegati dell’assemblea del Cram, il Consiglio regionale degli abruzzesi del mondo, in Sudafrica, nella capitale Johannesburg.

Il progetto di legge, che approda proprio oggi in prima commissione Bilancio del consiglio regionale abruzzese, è stata protocollata da Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia, entrato in consiglio come “surrogato” a inizio anno al posto di Mario Quaglieri diventato assessore al Bilancio, dopo che Guido Liris si è dimesso da questa carica per andare a fare il senatore di Fratelli d’Italia.

ll Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo si riunisce in genere una volta l’anno ed è composto da 36 membri individuati tra rappresentanti delle Associazioni Abruzzesi all’estero, un rappresentante delle associazioni italiane fuori regione, un rappresentante dell’Osservatorio per l’Emigrazione e, rappresentanti del Consiglio Regionale e un rappresentante della Giunta Regionale, che ne è il presidente.

Presidente del Cram è infatti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fdi, consiglieri sono il vice-presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, federato di Forza Italia, Sabrina Bocchino della Lega e Sara Marcozzi, del gruppo misto, ex Movimento 5 stelle. Rappresentante dell’Osservatorio delle Associazioni è Antonio Innaurato, ex consigliere regionale.

La somma, si legge nella relazione allegata alla proposta di legge, “consentirà all’ufficio competente di avere immediatamente una gara sul Mepa per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo per 35 delegati, per il servizio di accoglienza e trasporto della delegazione, pullman e guida, nelle varie sedi degli incontri istituzionali come l’ambasciata, la Camera di commercio e l’Italian business council, alloggio di almeno quattro notti, relativi pasti e affitto sala per i lavori di assemblea”.

Si precisa che l’organizzazione diretta “consente una ottimizzazione dei costi complessivi a carico della finanza regionale, oltre che ad una maggiore efficienza”.

Inoltre si precisa che “l’urgenza di provvedere all’approvazione del testo legislativo è dovuto al fatto all’acquisto dei voli è possibile solo dopo l’affidamento del servizio ditta specializzata dovrà avvenire un periodo sufficientemente distante dalla data di partenza prevista per maggio 2023 per non rincorre un ulteriore aggravio di costi la stessa ditta si occuperà anche degli altri servizi connessi alla trasferta”.

I consiglieri del Cram

Canada – Renzo Larry Di Ianni

Canada – Guido Piccone

Canada under 35 – Letizia Firmani

USA – Domenico Susi

USA – Enzo Paglia

USA under 35 – Christopher Chiaravalli

Venezuela – Norman Amati

Venezuela – Marisa Di Giovanni

Venezuela under 35 – Arianna Michelangelo

Argentina – Marcelo Castello

Argentina – Federico Mandl

Argentina under 35 – Maximiliano Manzo

Brasile – Rafael De Moura Petrocco

Brasile – Teresina Giovina Mammarella Dahmer

Brasile under 35 – Vitoria Guilloux Eichner

Australia – Fernando Cardinale

Australia – Giuseppe Delle Donne

Australia under 35 – Daniela Marcucci

Svizzera – Alessandro Corradi

Svizzera – Angelo Di Lucci

Svizzera under 35 – Alessandro Carrea

Sud Africa – Nicola Cinquina

Algeria – Franco Santellocco

Cile – Marco Enrique Leon Di Giammarino

Cuba – Sandra Estevez

Uruguay – Fernando Pizzuti

Paraguay – Elodia Bonifazi Nicodemi

Bolivia – Rony Pedro Colanzi

Germania – Rocco Artale

Belgio – Giuseppe Comegna

Lussemburgo – Francesco Ludovico De Santis

Gran Bretagna – Filippo Marfisi

Emirati Arabi Uniti e Paesi del Golfo – Valeria Di Santo Della Penna

Giappone – Marianna Cespa

Italia – In via di designazione.