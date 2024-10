CREDITO: MARSILIO A CONVENTION UNI.CO CONFIDI, “AVVIATO PERCORSO RAFFORZAMENTO”

CITTA’ SANT’ANGELO – “In Abruzzo, sul tema dei confidi, ci siamo confrontati ed anche scontrati con qualche associazione di categoria sulle strategie e sugli strumenti da mettere a disposizione del settore. Sono convinto del fatto che la radice di queste divergenze nascesse anche dalla fragilità del sistema regionale di Confidi. Poi da parte delle associazioni di categorie c’è stato il colpo d’ala, ed è stata raccolta la sfida

di andare verso un percorso di rafforzamento e di condivisione che mette insieme più territori, più regioni, soprattutto nell’Italia centrale, ma non solo”.

Così, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che ha partecipato, questo pomeriggio a Città Sant’Angelo (Pescara), alla convention di Uni.co Confidi.

“So che ci sono programmi ambiziosi – continua Marsilio- anche di ulteriore espansione territoriale con diverse associazioni di categoria capaci di fare sinergia. Questo consentirà, sicuramente, di dare più risposte ai bisogni delle imprese anche grazie alla presenza sul territorio di banche prestigiose”.

Per il presidente, “l’impoverimento dell’offerta del credito e degli sportelli presenti sul territorio è una sofferenza che, soprattutto, nelle aree interne si continua a far sentire e siamo tutti abbastanza realisti da capire che non si invertirà la tendenza. Una situazione questa – ha detto – che chiama tutti i protagonisti del processo economico a prendere atto di questa condizione e a lavorare per compensare questo deficit con strumenti, quantomeno complementari”.

“Con la nascita di Uni.co si intraprende, quindi, un percorso virtuoso, rispetto al quale, la Regione Abruzzo, con tutte le sue strutture, a cominciare dall’assessorato e dal Dipartimento Lavoro e attività produttive, non mancherà di essere attenta e pronta a recepire le istanze di questo mondo”, conclude.