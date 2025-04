CREDITO PER L’AGRICOLTURA IN ABRUZZO: IMPRUDENTE, “15,8 MILIONI PER PRESTITI A TASSO ZERO”

L’AQUILA – “Con l’attivazione degli ‘Strumenti finanziari in agricoltura’ la Regione Abruzzo si pone all’avanguardia nel sostegno al comparto agricolo e nel favorire la competitività e la crescita delle aziende in Italia e in Europa”.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente a seguito della presentazione online dell’innovativa misura prevista all’interno del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027.

L’incontro, curato dalla direttrice del dipartimento regionale Agricoltura Elena Sico e molto partecipato, è stato dedicato ad approfondire le opportunità di finanziamento, gli strumenti disponibili e le modalità di accesso ai bandi del CSR Abruzzo.

“La Regione, grazie all’istituzione di un apposito fondo di rotazione, mette a disposizione 15,8 milioni di euro per la concessione di prestiti a tasso zero – spiega il vicepresidente Imprudente – diretti alle aziende agricole e agroalimentari abruzzesi che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito bancario. Un’opportunità concreta per piccole imprese, giovani agricoltori e aziende situate in aree soggette a vincoli”.

Possono accedere al Fondo di Rotazione gli agricoltori e le imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari che risulteranno beneficiari del contributo a fondo perduto a valere sui bandi SRD01 (Competitività – Bando in apertura), SRD02 (Benessere animale e sostenibilità – Bando in apertura), SRD13 (Trasformazione e commercializzazione – Bando aperto) ricompresi nell’ambito degli Interventi SRD18 e SRD19.

“L’attivazione degli strumenti finanziari – prosegue Imprudente – è pensata appositamente per supportare le aziende che non hanno immediata liquidità o facile accesso alle banche. Rappresenta, quindi, una misura “democratica”, uno strumento chiave per favorire crescita e competitività all’intero settore agricolo e rurale”.

La Regione Abruzzo ha affidato l’attuazione del Fondo di rotazione alla società in house FIRA – Finanziaria Regionale Abruzzese, che si occuperà dell’istruttoria e della concessione dei prestiti a tasso zero, finalizzati a realizzare investimenti: – per la competitività delle aziende agricole (bando SRD01 nell’ambito dell’Intervento SRD18); – per ambiente, clima e benessere animale (bando SRD02 nell’ambito dell’Intervento SRD18); – per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (bando SRD13 nell’ambito dell’Intervento SRD19).

La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione è pari a euro 11.100.000,00 per l’intervento SRD18 e euro 4.700.000,00 per l’intervento SRD19.