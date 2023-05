CRIMINALITA’ A PESCARA: RIUNIONE IN PREFETTURA, IN CALO FURTI E RAPINE

PESCARA – Nella mattinata si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal Prefetto Di Vincenzo e alla quale hanno preso parte il Questore Liguori, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Riccardo Barbera e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonio Caputo.

Nel corso della riunione, sono stati esaminati i dati relativi all’andamento della delittuosità nel primo trimestre dell’anno in corso, dai quali emerge una significativa diminuzione del numero dei delitti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1880 delitti rispetto a 2016 del 2022).

Tra i dati più rilevanti vi è il calo dei reati predatori con i furti che passano da 743 a 695 e le rapine da 21 a 13.

È stata quindi condivisa la prosecuzione di una strategia a più livelli che prevede servizi coordinanti a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, anche ad alto impatto, oltre all’attività messa in campo quotidianamente da ogni singola Forza di polizia con particolare attenzione alle aree più sensibili in relazione a fenomeni di illegalità.

Il Prefetto Di Vincenzo ha colto l’occasione per ringraziare, ancora una volta, il Questore Liguori, il Colonnello Barbera e il Colonello Caputo e per il loro tramite le donne e gli uomini delle Forze di Polizia per la costante attività di prevenzione, controllo e contrasto a tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini di questa provincia.