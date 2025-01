“CRIMINALITA’ COLLUSIVA IN ABRUZZO”: SE NE PARLA A CHIETI CON GIUDICI, AVVOCATI E POLITICI

CHIETI – “Stagnazione e criminalità collusiva in Abruzzo: argini e prospettive” è il titolo del convegno organizzato dall’associazione Sandro Pertini, presieduta da Veltra Muffo nella Sala Conferenze del Nuovo Albergo di Chieti Scalo il 16 gennaio alle 15.30.

Dopo i saluti del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, moderati da Massimo Pasqualone si alterneranno Pietro Ciani, già generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza e presidente dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia; Paolo Maria Gemelli, avvocato cassazionista e penalista d’impresa; Giampiero Di Florio, Procuratore capo di Chieti; Giuseppe Cantagallo, avvocato; Ettore Picardi, procuratore capo di Teramo; Gennaro Baccile, economista; Paolo Maddalena, candidato alla presidenza della Repubblica;Vinicio D’Ambrosio, giornalista e scrittore.

“Il convegno- sottolinea Veltra Muffo- si rivela un importante momento di confronto e di studio, con personalità di altissimo livello professionale, in un particolare periodo storico nel quale la criminalità tenta di mettere le mani sull’economia della nostra regione e per tanto occorre porre immediatamente argine. La tematica trattata- infatti- emerge con tutta la virulenza a seguito dell’allarme criminalità che sta invadendo il tessuto produttivo abruzzese e che potrebbe infervorirsi con il progressivo rallentamento produttivo ed occupazionale della Ex SEVEL che, via via, sta spingendo ai margini della sopravvivenza numerose famiglie di addetti e di indotto”.

“Alla segreteria dell’Associazione Sandro Pertini sono già pervenute richieste di accredito e di interventi da imprenditori abruzzesi sviliti dalla stagnazione economica, che sta colpendo le medio piccole unità, e dalla crescente pressione esercitata dalla rigida regolamentazione creditizia. Ne consegue- conclude Veltra Muffo- facile terreno ben fertilizzato per le insinuazioni criminose, spesso, favorite da irresponsabili scelte programmatiche dei pubblici AmministratorI”-