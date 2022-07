CRIPTOVALUTE: KRIPTOMAT AUTOMATIZZA LA CRESCITA DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO

Kriptomat ha aggiunto una funzionalità di acquisti automatizzati al suo kit di strumenti per investitori in criptovalute in Europa e nel mondo.

Grazie alla funzione di Acquisto ricorrente, recentemente aggiornata, di Kriptomat, gli investitori possono impostare una strategia DCA (Dollar Cost Averaging) in pochi secondi usando carte di credito.

La funzionalità di Acquisto ricorrente consente agli investitori di definire un importo di una specifica criptovaluta da acquistare ogni settimana, ogni due settimane od ogni mese. Il supporto delle carte Visa e Mastercard permette di gestire automaticamente gli addebiti, rendendo completamente autonoma la gestione della soluzione.

È sufficiente che gli utenti specifichino che desiderano comprare Ripple (XRP) – oppure Bitcoin, Ethereum o qualunque altra criptovaluta – specificando l’importo e la frequenza di acquisto. Gli Acquisti ricorrenti garantiscono che tutte le transazioni siano eseguite rispettando il programma, sollevando gli investitori dalla preoccupazione di inseguire le tempistiche del mercato, di effettuare le operazioni manualmente o di monitorare costantemente i prezzi.

La funzionalità di Acquisto ricorrente è un’implementazione della strategia DCA (Dollar Cost Averaging), una strategia di investimento, analoga ai piani di accumulo, che elimina i rischi del day trading e minimizza gli effetti della volatilità di mercato. Nel tempo, anche piccoli investimenti regolari riescono a costituire un tesoretto per affrontare obiettivi economici come l’acquisto di una casa, il pensionamento o magari una spesa imprevista.

L’Acquisto ricorrente fa parte di una suite di funzionalità di Kriptomat che rendono disponibili tecniche avanzate di investimento e di gestione del portafoglio agli utenti privi di competenze in materia di tecnologia blockchain o di natura finanziaria. Altri strumenti comprendono transazioni automatizzate, notifiche dei prezzi e KriptomatPay, una soluzione per freelance, imprenditori e influencer che desiderano ricevere pagamenti in criptovaluta. Tra gli strumenti B2B di Kriptomat ci sono anche il widget di onboarding delle criptovalute KriptoRamp e l’API White Label Crypto Exchange per supportare l’inserimento di nuovi clienti per le aziende Web3.

Kriptomat, la maggiore piattaforma europea di criptovalute autorizzata e sottoposta a regolare controllo, assiste gli utenti in più di 20 lingue e consente l’acquisto, la vendita e il cambio di oltre 350 diffuse criptovalute utilizzando dollari USA, euro, sterline britanniche e altre valute fiat.

Kriptomat è stato il primo exchange di criptovalute europeo a ottenere la certificazione di sicurezza dei dati ISO 27001. Con sede centrale a Tallinn, in Estonia, l’azienda dispone di uffici in paesi di tutta Europa.

Fondata nel 2018, Kriptomat ha rivoluzionato il mondo delle criptovalute con l’introduzione della piattaforma dedicata più semplice d’Europa. Kriptomat rende la finanza digitale così semplice che chiunque, in qualsiasi parte del mondo, può avere accesso ai valori di libertà, correttezza e realizzazione che la criptovaluta rappresenta. Centinaia di migliaia di clienti in tutta Europa e in 120 paesi di tutto il mondo si affidano a Kriptomat per comprare, vendere, scambiare, condividere e investire in criptovaluta.