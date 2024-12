CRISI AL COMUNE DI SULMONA: IL SINDACO DI PIERO AMAREGGIATO, “LASCIO A TESTA ALTA”

SULMONA – “Una crisi fatta a Natale aveva la caratteristica di un’accelerazione. È stata imbastita una trama. Ognuno si assume le responsabilità per le proprie scelte. È stata una coalizione che si è dilaniata con odio e rancore. Lascio a testa alta. Non consento a nessuno di delegittimare la mia persona e questa amministrazione sul piano della moralità e dignità”. Così il sindaco di Sulmona (L’Aquila), Gianfranco Di Piero, disarcionato oggi da nove consiglieri comunali che hanno firmato in blocco le dimissioni. Di Piero era stato eletto nel 2021 e nei prossimi giorni cederà la fascia tricolore al Commissario straordinario prefettizio.