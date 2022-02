CRISI CENTRODESTRA, FINA: “CHE FANNO LEGA E FORZA ITALIA IN ABRUZZO?”

L’AQUILA – “Alla luce delle dichiarazioni di Fratelli d’Italia che in Lombardia si presenterà in modo autonomo, sarebbe interessante capire se in Abruzzo la Lega e Forza Italia continueranno a restare supine a Marco Marsilio, se lo sosterranno di nuovo, alla luce anche della divaricazione nelle scelte della guida del Paese e addirittura della scelta del Presidente della Repubblica. Avranno le abruzzesi e gli abruzzesi diritto a capirci qualcosa?”. Questa la riflessione, affidata ad una breve nota, di Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese –