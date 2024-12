CRISI COMUNE DI SULMONA: DI GIROLAMO (M5S), “PROGETTO VALIDO MA TRADITO DAI PERSONALISMI”

SULMONA – “L’amministrazione comunale di Sulmona (AQ) ha pagato il prezzo di personalismi che si sono manifestati sin dall’inizio di questa consiliatura. Il progetto per la città era valido, ma forse meno le persone. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre dato il massimo del nostro contributo. Inizialmente con il consigliere Jacopo Lupi e l’assessore Attilio D’Andrea, e successivamente con il consigliere Angelo D’Aloisio e l’assessore Carlo Ciufelli, che ringrazio per l’impegno profuso, dimostrando che i ruoli istituzionali devono essere sinonimo di impegno costante nella risoluzione dei problemi della città, della messa a terra degli impegni presi con i cittadini che ci hanno dato fiducia ed nell’interesse del bene comune, cosa purtroppo che non si è dimostrata scontata. La nostra lealtà è stata un elemento di garanzia fondamentale per il progetto di rilancio della città di Sulmona», ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo.

«In questo periodo si stava iniziando a restituire alla città i risultati di un grande lavoro, nonostante le difficoltà generate da chi, decidendo arbitrariamente di far fallire un progetto condiviso, ha scelto di sostenere indirettamente l’avversario politico. Questo genere di atteggiamenti allontana i cittadini dalla politica, un metodo che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto e continueremo a combattere. Siamo certi che dietro queste dinamiche di palazzo non si può leggere altro che il disinteresse verso i veri bisogni dei cittadini che, sono certo, non vorranno essere rappresentati nel prossimo futuro da politicanti “cinici” che hanno dimostrato più volte, dalla gestione Cogesa alla loro qualità amministrativa e in ultimo lasciando la città in mano ad un Commissario le questioni di vitale importanza per il futuro di questo territorio e di tantissime famiglie che lo abitano come la crisi della Marelli e del suo indotto», ha aggiunto il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle per L’Aquila, Attilio D’Andrea.