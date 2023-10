CRISI COMUNE L’AQUILA: FACCIA-FLAMINI, “DIBATTITO INSPIEGABILE, ASSURDO ATTENZIONARE PAOLA GIULIANI”

L’AQUILA – “In questi giorni assistiamo a un dibattito inspiegabile”. I consiglieri di maggioranza al Comune dell’Aquila Luigi Faccia e Stefano Flamini intervengono sulle notizie riportate dagli organi di informazione circa la situazione politica comunale scossa dai venti di crisi partiti da Forza Italia nella Giunta del sindaco, di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.

“Nell’ultimo anno l’amministrazione ha ben operato – proseguono Faccia e Flamini -. Raccogliamo successi tangibili. Si pensi al raddoppio del contributo per le maggiori spese e le minori entrate, ai 33 milioni di euro ottenuti dal Cipess per chiudere la ricostruzione delle scuole, al finanziamento di oltre 200 milioni a valere sul Pnrr e sul Fondo complementare dove hanno trovato spazio anche progetti strategici, come la Sna e il Servizio civile universale, o alle misure in favore dell’economia reale attraverso la programmazione e l’assegnazione di circa 30milioni, sempre da Fondo complementare, piuttosto che alla felice risposta da parte della città e dei turisti al nuovo volto dell’Aquila, sotto il profilo culturale”.

“È, quindi, inspiegabile per noi, che si debba aprire una verifica – continuano -. Addirittura le cronache riferiscono che l’assessore Paola Giuliani sarebbe ‘attenzionata’, anche se sta operando bene, una persona che ha messo le sue competenze tecniche al servizio della cosa pubblica. Una persona discreta, mai sopra le righe, di cui è unanimemente riconosciuto il profilo di sobrietà e competenze”.

“Quindi, a maggior ragione, non si capisce perché a un semplice spostamento di ‘bandierine’ debba corrispondere un cambio in Giunta che, al momento, per noi non ha assolutamente senso”, concludono Faccia e Flamini.