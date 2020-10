CRISI COVID: FIPE PROVINCIA L’AQUILA A MANIFESTAZIONE ROMA, “NON LASCIARE SOLI IMPRENDITORI E LAVORATORI”

L’AQUILA – Anche la Fipe della provincia dell’Aquila aderisce alla manifestazione del 28 ottobre a Roma, la delegazione aquilana parteciperà insieme al direttivo nazionale.

“Manifesteremo le problematiche del territorio, già martoriato da terremoti 2009 e 2016 e tutte i problemi derivanti da questi eventi – si legge in una nota – con l’obiettivo di ricordare i valori economici e sociali della categoria, che occupa oltre un milione e duecentomila addetti e chiedere alla politica di intervenire in maniera decisa e concreta per salvaguardare un tessuto di 340mila imprese che prima del Covid19, nel nostro paese generava un fatturato di oltre 90 miliardi di euro ogni anno”.

“Chiederemo alla governo scelte più mirate, di sostegno ai settori maggiormente in crisi come quello della ristorazione e dell’intrattenimento, non possiamo lasciare gli imprenditori e i lavoratori da soli di fronte a questo momento drammatico per la categoria. Ma la cosa più drammatica è che così facendo si chiuderanno anche le città con meno luci, meno insegne, meno socialità e meno qualità della vita. Dobbiamo fare presto, servono risposte concrete e servono subito”, conclude la nota.

Download in PDF©