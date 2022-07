CRISI DELLA PESCA, “PRIMO PASSO”. UNCI ABRUZZO: “AL VIA ITER PER CONTRIBUTI”

PESCARA – “Finalmente registriamo un provvedimento concreto da parte del governo per cercare di gestire la profonda crisi nella quale si trovano da tempo il mondo della pesca e l’intera filiera produttiva ittica, in Abruzzo come nel resto del Paese”.

A sostenerlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di Unci Agroalimentare, dopo la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che apre i termini di presentazione delle domande di sostegno per gli operatori del settore.

“Non è che un primo passo – ha proseguito il dirigente dell’associazione di categoria della cooperazione – per dare risposte ad una situazione che abbiamo posto sempre, con senso di responsabilità e spirito propositivo, all’attenzione delle istituzioni, per salvaguardare un importante comparto economico e migliaia di lavoratori che stanno resistendo con grande dignità e coraggio ai numerosi problemi che si sono determinati, a causa delle fragilità strutturali del settore e successivamente per gli effetti dell’emergenza Covid e del conflitto in Ucraina, che ha notevolmente incrementato i costi del gasolio e le spese delle attività di pesca, colpendo duramente soprattutto le imprese di piccole dimensioni e a conduzione familiare”.

Sono, quindi, state accolte con soddisfazione le novità: l’apertura dei termini di presentazione delle istanze per i sostegni economici, a valere sul fondo di 20 milioni di euro, già stanziati per lo sviluppo delle filiera della pesca e dell’acquacoltura.

Le domande per l’accesso ai contributi dovrà avvenire tramite internet, accedendo all’apposito sito web del Ministero, al seguente indirizzo digitale:

www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S