CRISI DELL’AGRICOLTURA ABRUZZESE E MISURE DI SOSTEGNO: OGGI CONSIGLIO REGIONALE STRAORDINARIO

L’AQUILA – L’attuazione di misure urgenti e dirette da parte della Regione Abruzzo a sostegno del settore agricolo abruzzese, piegato dalle piogge di primavera, dal caro energia e dall’inflazione.

Questo l’unico punto all’ordine del giorno del consiglio regionale straordinario, con inizio alle 11.30.

La seduta era stata proposta dal Partito Democratico.

Il comparto agricolo ha subito danni ingenti, dall’ortofrutticolo ai cereali, dagli ortaggi ad altri settori, per arrivare alla recente campagna olearia

Grandi danni anche per il settore vitivinicolo, con la perdita di resa dell’ultima vendemmia che si attesta mediamente al 50%, con picchi del 70%. Dai 4 milioni di quintali di uva prodotti complessivamente nel 2022 in Abruzzo, si stima che nel 2023 non si supererà la soglia dei 1,2 milioni di quintali.

A seguire, l’Assemblea legislativa regionale si riunirà in seduta ordinaria per l’esame dei provvedimenti europei “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei” e “Indirizzi in materia europea per l’annualità 2023, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”)”.

All’ordine del giorno anche il provvedimento amministrativo “Piano Regionale di coordinamento alla realizzazione dei templi crematori”.