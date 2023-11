CRISI DELLE EDICOLE, APPROVATA ALL’UNANIMITA’ LA RISOLUZIONE M5S

L’AQUILA – È stata votata all’unanimità la risoluzione a firma del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, sulla crisi delle edicole, che impegna la Giunta regionale a rendersi promotrice di un dialogo con Governo nazionale e Anci Abruzzo, al fine di portare sui tavoli competenti le istanze delle associazioni di categoria.

“Un’ iniziativa nata a margine della manifestazione ‘La Notte delle edicole’ dello scorso 17 ottobre con cui abbiamo voluto dar voce a questo comparto – viene spiegato in una nota – Quella di oggi, infatti, è una prima risposta all’appello lanciato da un settore sempre più in difficoltà, che fai i conti con la digitalizzazione, con i risicati margini sulle vendite e con gli oneri comunali per le occupazioni di suolo pubblico, tutti fattori che stanno mettendo a rischio la vita di molte attività che, specialmente in molte cittadine del nostro Abruzzo, rappresentano luoghi storici presenti ormai da decenni”.

“Una situazione che diventa ogni giorno più drammatica, che ha visto negli ultimi 5 anni, in Italia, la chiusura di circa 3.339 edicole. Nel solo 2022, 992 esercizi hanno cessato la propria attività abbassato la serranda per non riaprirla. L’auspicio è che azioni come quella intrapresa oggi si traducano presto in e soluzioni condivise per dare finalmente respiro a questo comparto”, conclude la nota.