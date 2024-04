CRISI DELL’EDITORIA: ANCORA IN SCIOPERO I GIORNALISTI DEL QUOTIDIANO IL CENTRO

PESCARA – Il comitato di redazione del quotidiano il Centro, su mandato dell’assemblea, proclama lo sciopero per oggi venerdì 12 aprile, quindi il sito ilcentro.it non sarà aggiornato e domani il giornale non sarà in edicola.

“La decisione è stata presa”, si legge in una nota del Cdr , “dopo aver accertato che è in programma per domani la pubblicazione del supplemento di economia denominato Top 200 commissionato a un’agenzia esterna e dopo aver atteso invano una risposta del management aziendale al documento interno dell’assemblea di giovedì. Un lavoro, quello del supplemento, realizzato dalla redazione fino all’anno scorso. Una redazione che nel frattempo è stata impoverita dal mancato rinnovo di tre contratti a termine. Da una parte si ridimensiona l’organico dei giornalisti e dall’altra si commissiona a un’agenzia esterna il confezionamento di un’iniziativa editoriale”.

“Si tratta dell’esternalizzazione del lavoro giornalistico che nessuna redazione può accettare. Men che meno la nostra nel corso di una vertenza in atto che svaria dai carichi di lavoro alla competitività del web, passando per la mancata adesione al percorso sui prepensionamenti che non ha ancora una motivazione. I giornalisti restano esterrefatti dal silenzio dell’Azienda su questioni cruciali e dalle decisioni assunte che continuano a penalizzare il giornale e i giornalisti. Che lavorano in carenza di organico e cercano di mantenere alto il livello dell’informazione, malgrado il management aziendale sembra essere interessato solo ai tagli. Si parla del ridimensionamento dei costi di gestione e poi non si sfrutta la legge messa a disposizione dallo Stato: siamo di fronte a una situazione poco chiara alla quale nessuno, nemmeno le istituzioni, può girare le spalle. C’è da rimanere increduli nel vedere la firma del direttore su un supplemento che non porta alcun contenuto prodotto dalla redazione. Ma ormai questa direzione non finisce mai di stupire, nonostante la sfiducia all’unanimità votata il primo febbraio scorso e ribadita più volte”.

“Alla rinuncia all’inserto per il quindicinale del terremoto all’Aquila si aggiunge un’altra ferita inferta alla redazione che non riesce a comprendere la differenza tra le intenzioni manifestate dagli Editori e le decisioni adottate dal management aziendale. Si diffida inoltre l’Azienda dal pubblicare qualsiasi inserto di un’agenzia esterna copiato nella sua interezza da un progetto grafico firmato da un dipendente, non citato tra l’altro come autore”.