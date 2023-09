CRISI EX MARELLI DI SULMONA, SANTANGELO, “REGIONE IN PRIMA LINEA PER MANTENERE L’OCCUPAZIONE”

SULMONA – “Apprendiamo con preoccupazione dalla stampa della situazione che interessa alcuni stabilimenti ex Magneti Marelli che, secondo quanto riportato, potrebbero essere chiusi a breve dalla proprietà straniera”.

Interviene così Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sulla notizia riguardo le possibili cessioni da parte di KKR – fondo di private equity americano – che potrebbero avere un impatto anche sullo stabilimento Marelli a Sulmona L’Aquila).

“Il Governo Meloni, che ha individuato in KKR un partner strategico nella partita delle Reti di comunicazione, deve mettere ogni azione in campo per far comprendere al Fondo statunitense che non può essere la redditività immediata il parametro per leggere la presenza di questi siti produttivi sul territorio nazionale”.

Continua Santangelo e conclude: “Come Consiglio regionale saremo in prima linea per impegnarci affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali nello stabilimento peligno, sarebbe una beffa che, proprio nel nuovo ciclo economico basato sull’elettrico, una realtà così importante e con potenzialità tutte da esprimere venisse penalizzata” .