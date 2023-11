L’AQUILA – L’ultimatum di Forza Italia al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e a Fratelli d’Italia scade domani: poi gli azzurri si metteranno sull’Aventino anche se non è chiaro se optando per l’appoggio esterno o per altre forme di protesta.

E’ quanto emerge da fonti del partito all’Aquila e in provincia in riferimento alla crisi di giunta aperta dalla richiesta da parte di Forza Italia di una verifica dell’azione di governo, ritenuta insoddisfacente, e di un posto in giunta, come “compensazione” per il passaggio del suo assessore, Roberto Tinari, all’Udc.

Atteso e richiesto da oltre un mese, dopo una estenuante mediazione da parte del vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia e senatore, Guido Liris, il primo incontro interlocutorio tra Biondi e il vice coordinatore provinciale, Giorgio de Matteis, delegato dal partito regionale gestire la vertenza politica, si è tenuto l’altro ieri a palazzo Fibbioni, sede della giunta del Comune dell’Aquila, a margine di una riunione avente ad oggetto le prossime elezioni regionali.

De Matteis sta ora però aspettando una telefonata di convocazione di un ulteriore confronto per comporre lo strappo.

Secondo quanto trapelato al termine dell’incontro di martedì, il sindaco avrebbe riferito che si sarebbe sentito con il partito.

“Quanti giorni ci vogliono per sentire il partito, oltretutto è inspiegabile il perché non rispondono al telefono, questa non è educazione istituzionale tra alleati, né educazione in generale”, spiegano fonti degli azzurri, i quali sottolineano che la questione non riguarda solo l’assessorato ma il metodo e la affaccia del governo cittadino del capoluogo regionale.

La querelle con Forza Italia è una grana che si aggiunge alla difficile situazione di Fdi sulla scelta dei candidati alle regionali.

A complicare il quadro, la voce secondo la quale Ianni potrebbe passare a Fratelli d’Italia, non condividendo la linea dura di De Matteis e del coordinatore comunale, Stefano Morelli. E dietro potrebbe esserci la regia di Biondi, che con il passaggio di Ianni a Fdi, avrebbe un argomento in più per ridimensionare le pretese degli azzurri.