L’AQUILA – Un secco “no comment”, e la richiesta, piuttosto, di farsi scattare una bella e sorridente photo opportunity a braccetto.

In questo modo hanno liquidato le domande che avrebbe voluto formulare l’inviata di Abruzzoweb sullo scontro in atto che apre crepe nella maggioranza di centrodestra a L’Aquila, il sindaco di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, a fine luglio entrato in Forza Italia.

I due esponenti politici, insomma, hanno preferito parlare esclusivamente dell’assegnazione dei posti negli asili nido cittadini, oggetto della conferenza stampa di questa mattina, effettivamente tema senz’altro più importante per i cittadini, rispetto ai giochi di palazzo (Fibbioni), che vede Forza Italia reclamare un posto in giunta, dopo il passaggio dell’assessore Roberto Tinari nell’Udc. Gli azzurri del resto hanno due consiglieri comunali, Maria Luisa Ianni e Daniele D’Angelo, oltre al presidente Santangelo, e considerando anche che proprio l’Udc può vantare un assessore, Tinari, anch’esso con due consiglieri, Gloria Nardecchia e Fabio Frullo.

Ma delle trattative se ne sta occupando non il sindaco, come sarebbe abbastanza normale in queste situazioni, bensì il senatore e vice coordinatore regionale, Guido Liris, per Fdi, che è pure un antagonista di Biondi all’interno del partito, e dall’altra, per Forza Italia, Giorgio De Matteis, vice coordinatore provinciale, ed ex vice presidente del consiglio regionale. Il bandolo della matassa ancora non si trova, tanto che Liris pare che voglia organizzare un incontro a tre, alla presenza anche del sindaco.

Del resto Biondi si è sempre detto contrario ad un rimpasto, anche perché nessuno dei suoi assessore vuole lasciare il posto, e al limite se ne può riparlarle solo dopo le elezioni regionali di marzo.

Abruzzoweb avrebbe voluto chiedere a Biondi anche una replica a quanto affermato da Daniele D’Angelo, ovvero che il sindaco “è impegnato a chiedere ai suoi colonnelli di essere candidato alle europee e cercare nuovamente di fuggire dal capoluogo che a sua detta tanto ama”, tanto per dare idea del clima idilliaco che si respira in maggioranza.

E a Santangelo avrebbe voluto chiedere se condivide davvero l’offensiva per un posto in giunta portata avanti dal suo nuovo partito, con cui si ricandiderà alle regionali del 10 marzo, oppure da civico quale è, leader del movimento politico e gruppo consiliare L’Aquila futura, stia giocando una partita diversa, oppure dalla panchina, rispetto a quella di De Matteis e del segretario cittadino Stefano Morelli.

E in questo secondo caso, la foto sorridente e a braccetto di Santangelo con Biondi, può anche rappresentare una muta e sorniona risposta.