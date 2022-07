CRISI GOVERNO, CENTRODESTRA: “STUPORE PER FIDUCIA DRAGHI A RISOLUZIONE CASINI”

ROMA – “Forza Italia, Lega, Udc e Noi con l’Italia hanno accolto con grande stupore la decisione” di Draghi di porre la fiducia “sulla risoluzione presentata da un senatore – Pierferdinando Casini – eletto dalla sinistra”.

È quanto si legge in una nota in cui si sottolinea che “il presidente Silvio Berlusconi questa mattina aveva comunicato personalmente al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere la nascita di un esecutivo da lui guidato e fondato sul “nuovo patto” che proprio Mario Draghi ha proposto in Parlamento”.