CRISI GOVERNO: CONTE CON IL PALLOTTOLIERE, CORTE A UDC E RENZIANI PENTITI, MARTEDI FIDUCIA IN SENATO

ROMA – E’ guerra di numeri in vista della seduta di martedì in Senato quando il premier Giuseppe Conte affronterà in Parlamento la sfida aperta da Matteo Renzi, che gli ha tolto in sostegno e cercherà di far sopravvivere il governo, ottenendo la fiducia.

Al momento, assicurano i bene informati, la maggioranza arriverebbe quota 157, quattro voti in meno rispetto la maggioranza assoluta a 161. Ci sono infatti 92 voti M5s, 35 del Pd, 8 del gruppo delle Autonomie compresa la senatrice a vita Elena Cattaneo, 7 di Leu, 3 ex grillini del Misto dati per sicuri, Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, il neo costituito gruppo Maie-Italia 23 che conta 5 esponenti fino ai senatori a vita Mario Monti, Liliana Segre e Carlo Rubbia. A questi il governo è convinto di aggiungere ancora qualche ex 5 stelle, senatori pentiti provenienti dalle fila di Italia viva, e qualcuno proveniente da Forza Italia.

In maggioranza si sostiene però che basterà incassare la fiducia, anche con un voto in più, e non sarà necessario raggiungere quota 161.

Il centrodestra boccia intanto le manovre della maggioranza. “Non hanno i numeri” al Senato dice Matteo Salvini e oggi si riunirà in un vertice a Milano.

Chiave di volta è un eventuale avvicinamento dell’Udc, che può contare su 3 senatori all’interno del gruppo forzista a Palazzo Madama (Antonio De Poli, Antonio Saccone e Paola Binetti).

Fonti interne tuttavia fanno sapere che la posizione del segretario Lorenzo Cesa sarebbe quella concordata con gli alleati del centrodestra: chiarimento in Parlamento e no all’operazione responsabili.

Apertura invece da Paola Binetti: “il sostegno a Conte? Solo se lo decide tutto il mio partito. Ma se il premier vuole il nostro appoggio, deve tener presenti anche i nostri valori: da quello della vita alla famiglia”.

Il Pd di Nicola Zingaretti si dice pronto a sostenere un allargamento della maggioranza, ma chiede di concretizzare quel cambio di passo invocato a più riprese nelle ultime settimane.

Mentre Italia viva, dopo aver ritirato le ministre e aver aperto la crisi, lascia uno spiraglio: “Se Conte scioglie alcuni nodi, ci siamo”.

Ha detto Renzi: “Staremo nell’arena politica lunedì e martedì, vedremo cosa il presidente del Consiglio farà, se arriverà al voto. Se dovessi scommettere oggi su un posizionamento nostro, ovviamente non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo, se cercherà di aprire alla senatrice Lonardo, a pezzi di Forza Italia e al mondo che sta cercando di portare con sé al posto nostro, ci asterremo”.

Qualsiasi passo indietro è impossibile, dice però a nome del M5s Vito Crimi: “Con Renzi la situazione è e resta invariabile: abbiamo chiuso”.

Sono intanto ore di trattative e contatti con i ‘costruttori’, che vengono sondati ad uno ad uno.

E intanto arriva il secondo ‘contenitore’ che potrebbe ospitare proprio i responsabili: dopo l’apertura del Psi, anche il Movimento per gli italiani all’estero, che vota da sempre a sostegno dell’esecutivo, cambia nome e diventa “Maie-Italia 23”. A spiegarne la missione, il presidente Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri: “vogliamo essere uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”. La nuova componente riceve subito l’adesione dell’ex 5S Maurizio Buccarella, che fa salire così a 5 il numero dei componenti.

C’è poi il ritorno di parlamentari di Italia Viva nel Pd o comunque nel centrosinistra con cui sono stati eletti, lasciando al suo destino Renzi e il suo piccolo partito sotto il 3%.

Altra chiave di volta resta un eventuale avvicinamento dell’Udc. Quella che si evoca, insomma, è la “coalizione Ursula” anche se ovviamente con le forme italiane, cioè l’unione delle forze politiche che hanno eletto Von der Leyen presidente della commissione Ue: oltre a Pse e M5s c’era anche il Ppe. “Io personalmente, da sola, nella maggioranza, lasciando l’opposizione dove ho fatto tante battaglie, non andrei – dice la senatrice Paola Binetti – Ma se tutto il mio gruppo, l’Udc, con un piano e un progetto politico articolato e condiviso con questa maggioranza, decidesse di sostenere questa fase della legislatura, io mi sentirei di collaborare, anche nell’eventualità di una nuova maggioranza”. Le trattative, insomma, sono in corso.

M5s ribadisce il proprio sostegno al premier e Luigi Di Maio sottolinea la propria lealtà al premier: “Io presidente del Consiglio? Questa cosa affiora ogni volta che si vuole mettere zizzania. E’ una cosa che si fa circolare per avere la scusa per non dare la fiducia martedì a Conte in Senato. Io non solo gli sono leale, ma sto anche lavorando con tutti gli altri ministri per superare questo momento difficile. Poi è ovvio che se dobbiamo mettere insieme un governo posticcio o precario, allora sono io a dire che è meglio andare a votare”.

In soccorso del governo arrivano anche i vescovi: “Sono ore d’incertezza per il nostro Paese. In questo momento guardiamo con fiducia al Presidente della Repubblica che con saggezza saprà indicare la strada meno impervia. Trovo un forte stimolo nelle parole pronunciate proprio dal Presidente Mattarella nel messaggio di fine anno: ‘Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori’. Aggiungo: questo è anche tempo di speranza! Ci attendono mesi difficili in cui ricostruire le nostre comunità”, ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana.

