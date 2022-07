CRISI GOVERNO, D’ALESSANDRO: “ORA PD DECIDA COSA FARE CON M5S ANCHE IN ABRUZZO”

ROMA – “Chi è stato causa della caduta del governo Draghi incurante delle conseguenze per famiglie, imprese, occupazione, amministrazioni locali non può rappresentare un interlocutore. Ora il PD decida cosa fare con i 5 Stelle, non solo a Roma, ma anche in Abruzzo”.

Così, in una nota, il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro, che continua: “È fallito ogni tentativo di condurre a responsabilità una forza irresponsabile nata con un ‘vaffa’ e finita con un ‘vaffa’ agli italiani. Non ci sono piani distinti, ciò che è accaduto a Roma ha conseguenze ovunque, sui territori ed in Abruzzo”.

“Non meraviglia la convergenza tra Salvini e Conte già insieme al governo, poi insieme fallendo per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ciò che emerge è la fine di Forza Italia come centro politico, altro che riferimento dei moderati. Noi siamo dalla parte seria del Paese, non odiamo il tempo e prima o poi il tempo farà giustizia”, conclude.