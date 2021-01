CRISI GOVERNO, DI MAIO: “CON ELEZIONI A RISCHIO FASCE DEBOLI DEL PAESE”

ROMA – “Se la situazione” politica “scivola verso il voto, dobbiamo tutti sapere che non avremo modo di approvare i provvedimenti che servono per dare i fondi alle imprese e alle famiglie in difficoltà. Andare verso le lezioni in questo momento significa mettere a rischio la fascia più debole della nostra popolazione, perché non potrà giovare dei provvedimenti che servono in piena emergenza”. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio al Tg3.

