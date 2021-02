CRISI GOVERNO: FICO A TAVOLO PROGRAMMA, ENTRO STASERA AL QUIRINALE

ROMA – Il presidente della Camera, Roberto Fico, avrebbe spiegato ai partecipanti al tavolo sul programma, discutendo sulla tempistica dei lavori, viene riferito, che entro stasera salirà al Quirinale, come da mandato affidatogli dal Capo dello Stato, per riferire sull’esplorazione portata avanti.

Il presidente Fico ieri non ha preso parte al confronto con i capigruppo e i tecnici indicati dai partiti. Ha aperto i lavori per poi lasciare la Sala della Lupa. Anche oggi, nel secondo round del tavolo sul programma, Fico non ha partecipato alla discussione sui vari temi.

I lavori del tavolo sul programma potranno proseguire fino alle 18, è questo il tempo limite indicato dal presidente Fico ai partecipanti, nei pochi minuti in cui la terza carica dello Stato ha preso parte ai lavori che, nulla esclude, potrebbero concludersi anche prima. Una volta terminato il tavolo, viene spiegato, Fico svolgerà un rapido secondo giro di consultazioni con tutti i partiti, dopodiché entro stasera salirà al Quirinale per riferire al Capo dello Stato.

Download in PDF©