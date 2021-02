CRISI GOVERNO, FICO AL QUIRINALE DOPO LE 19

ROMA – Il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Quirinale dopo le 19 per riferire l’esito della sua esplorazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dalle 19.15 sarà disponibile lo streaming per la diretta delle comunicazioni che Fico potrebbe fare al termine del colloquio. L’orario è stato indicato dagli uffici della Presidenza della Repubblica per permettere a tutti i giornalisti che intendono seguire la diretta di verificare la sostenibilità del collegamento on line. Fico salirà al Colle dunque dopo le 19, poi avrà un colloquio con il Presidente della Repubblica e infine rilascerà una dichiarazione. Solo quest’ultimo passaggio sarà trasmesso in diretta.

