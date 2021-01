ROMA – Il deputato Antonio Zennaro, ex M5S poi transitato nel gruppo Misto alla Camera senza iscriversi ad alcuna componente, ha aderito al gruppo della Lega.

Lo ha formalizzato con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico. È il secondo spostamento (dopo quello di Vito De Filippo da Iv al Pd), in una giornata caratterizzata dalle notizie attorno alla ricerca dei numeri, in particolare però al Senato, per una maggioranza in grado di sostenere un eventuale governo Conte ter.

Zennaro, manager 35enne, veneto d’origine e abruzzese d’adozione, candidato alle elezioni del 4 marzo per il Movimento 5 stelle nel collegio uninominale di Teramo per la Camera dei deputati, aveva annunciato la fuoriuscita dal Movimento, ad aprile dello scorso anno, con un atto di accusa nei confronti di un “cerchio magico” che avrebbe stravolto i principi e impedito di attuare il programma iniziale.

“Il deputato Antonio Zennaro, ex Movimento Cinque Stelle, poi transitato nel gruppo Misto alla Camera, ha aderito alla Lega; adesione formalizzata con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico”.

È l’annuncio del coordinatore abruzzese della Lega, il deputato Luigi D’Eramo che scrive: “Siamo felicissimi dell’adesione dell’amico e collega Antonio Zennaro, un ottimo parlamentare che si è sempre contraddistinto per le numerose battaglie a favore del suo territorio. Zennaro ha sposato il nostro progetto e in Abruzzo sarà un valore aggiunto fondamentale per il partito che potrà beneficiare della sua esperienza e delle competenze maturate nel corso della sua attività politica. Con lui abbiamo subito condiviso un percorso programmatico che conferma l’assoluta identità di vedute”.

“L’adesione di Zennaro conferma il percorso di crescita avviato dal nostro partito sul territorio abruzzese; va ricordato il passaggio da Fratelli d’Italia alla Lega del consigliere al Comune di Pescara, Massimo Pastore, e il neo ingresso di Maurizio Valloreo, assessore al Comune di Città Sant’Angelo. Personalità di spicco che accrescono il peso specifico e la qualità della nostra proposta politica, sempre più vicina alle esigenze dei territori e delle popolazioni”, conclude D’Eramo.

Download in PDF©