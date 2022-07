CRISI GOVERNO, MARSILIO: “STO CON I 6MILA SINDACI CHE NON HANNO FIRMATO PER DRAGHI, SUBITO AL VOTO”

L’AQUILA – “Se dobbiamo giocare con i numeri, faccio presente che mancano almeno altri 6mila sindaci, che non hanno firmato l’appello, io sto con loro”.

Sono le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, rilasciate a SkyTg24, in merito alla crisi di Governo e alle possibili dimissioni del premier Mario Draghi.

“Si è scatenata una caccia alla firma solo per mantenere qualcuno sulla poltrona di Presidente del Consiglio. Penso che si sia davvero superato ogni limite. E’ una legislatura nata male, senza maggioranza, con il partito di maggioranza relativa si è diviso in tre pezzi dopo aver perso in 4 anni il 20-30% della propria consistenza parlamentare. In qualunque Paese occidentale normale si sarebbe andati al voto. Non ci si va solo perché una parte politica sa di perdere le elezioni”.