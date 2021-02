ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani al Quirinale Mario Draghi, e la politica già si interroga sul futuro.

Tra i parlamentari di maggioranza e opposizione il “refrain” è lo stesso: “È il fallimento della politica, saremo commissariati”, afferma un deputato dem. “Speriamo che non arrivi la patrimoniale”, sospira un deputato di FdI. “Ora verrà azzerata tutta la classe dirigente”, allarga le braccia un senatore. La crisi si è avvitata, la due giorni dell’esploratore Roberto Fico non ha portato frutti. È vero che Italia viva ha fatto sapere che “M5s non ha aperto su nulla”, ma il disegno di Matteo Renzi da diversi mesi era quello di portare l’ex numero uno della Bce a palazzo Chigi, per un esecutivo dei “migliori”, magari composto comunque da politici.

“Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo, che non deve identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili” legate alla pandemia, ha affermato il presidente della Repubblica nella dichiarazione al Quirinale dopo il fallimento del mandato esplorativo del presidente Fico.

“Vi sono adesso due strade tra loro alternative – ha osservato – dare immediatamente tempo a un governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze sanitaria sociale ed economico-finanziaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia”.

“Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi” per un governo, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgenti”.

“L’emergenza sanitaria e ed economica “richiede un governo nella pienezza delle funzioni e non un governo con attività ridotta al minimo com’è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale”.

“Entro il mese di aprile va presentato” il Recovery plan ed è “fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza perché quegli indispensabili finanziamenti vengano presto: restano due mesi di tempo per discutere il piano con un mese ulteriore per approvarlo da parte della commissione Ue, occorrerà successivamente provvedere tempestivamente” ad attuarlo. “Un governo ad attività ridotta non sarebbe in grado di farlo e non possiamo permetterci di perdere questa occasione fondamentale per il nostro futuro”.

