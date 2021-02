CRISI GOVERNO, MELONI: “MATTARELLA NON HA ESCLUSO ELEZIONI”

ROMA – “Sì, la mia speranza è alta. Credo che, in realtà, le elezioni siano più vicine di quanto non si voglia dire. Lo stesso presidente Sergio Mattarella nei colloqui con noi mi pare che abbia escluso questa ipotesi”. Giorgia Meloni lo dice su Rai Radio1 a chi le chiede delle sue aspettative sul ritorno alle urne. La leader FdI riconosce anche che quella prospettiva “la do più lontana, ma comunque – annota – più vicina di quanto non la diano gli osservatori. Non do una percentuale perché queste cose portano male”.

