CRISI GOVERNO, SCONTRO IN FI. GELMINI: “COSI’ TUTTI A CASA, CONTENTI?”

ROMA – “Così andiamo tutti a casa. Siete contenti?”. L’ala governista di FI, in primis il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha attaccato la linea, decisa dai vertici ‘azzurri’, di non partecipare al voto sulla fiducia al Senato. “A noi la linea la dà Berlusconi” ha replicato la senatrice Licia Ronzulli rivolgendosi al ministro, all’uscita dell’Aula dopo l’affondo di Gelmini.