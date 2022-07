CRISI GOVERNO, SIGISMONDI (FDI): “IL PD ABRUZZESE HA PAURA DI TORNARE AL VOTO”

L’AQUILA – “Il Pd abruzzese ha paura di tornare al voto, un fatto che non mi meraviglia considerando che nel 2018 la sua proposta politica fu sonoramente bocciata dagli italiani e che solo grazie ai giochi di palazzo, in cui è maestro, oggi si trova al governo della Nazione. Per questo gli esponenti del Partito democratico vorrebbero mantenere lo status quo”.

Così, in una nota, il segretario regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, che aggiunge: “Condivido la posizione equilibrata assunta dai Presidenti di Regione, Marsilio, Acquaroli e Musumeci, e dal sindaco Biondi. Le difficoltà del momento richiedono un governo autorevole e forte, con un chiaro mandato elettorale che esprima una maggioranza coesa, capace di dare risposte, senza ricorrere a continue mediazioni tra forze diametralmente opposte”.

“Per queste ragioni – spiega – sosteniamo la necessità di tornare immediatamente alle urne e di mettere definitivamente fine ai giochi di palazzo che hanno contraddistinto questa legislatura e gettato l’Italia nell’incapacità di rispondere alle sfide del momento. Chiaramente irresponsabile è l’atteggiamento di chi, come i rappresentanti del Partito democratico, pur di rimanere saldi a qualche poltrona per altri mesi, vorrebbe continuare a campicchiare trascinando un governo sempre più ostaggio delle scontate divergenze della sua variegata maggioranza. Tutto a discapito dell’Italia rassegnata al più completo immobilismo e nell’impossibilità di sostenere le famiglie e un sistema economico in difficoltà”.