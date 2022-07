CRISI GOVERNO: SOSPENSIONE SEDUTA FINO ALLE 16.45 SU RICHIESTA MAGGIORANZA

ROMA – Seduta sospesa per un’ora e mezza, fino alle 16.45, nell’Aula del Senato dove sono ancora in corso gli interventi sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Per l’esattezza, deve intervenire un altro senatore. La presidente Elisabetta Alberti Casellati ha accettato la richiesta di stop da parte della maggioranza in considerazione del fatto che erano state previste 5 ore e mezza di dibattito e se ne sono fatte solo quattro. Appena si è fermata l’Aula Draghi ha parlato con un gruppo di ministri.