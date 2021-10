CRISI IDRICA A CHIETI: SINISTRA LANCIA MOBILITAZIONE REGIONALE

CHIETI – Denunciano i reiterati disservizi idrici sul territorio di Chieti e lanciano un appello per costruire una mobilitazione regionale “che metta una volta per tutte la Regione, l’Ersi e tutte le società territoriali che gestiscono il servizio idrico di fronte alle proprie responsabilità” i consiglieri comunali di Chieti de “La Sinistra con Diego” Alberta Giannini, Edoardo Raimondi e Silvio Di Primio, insieme al segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri.

“Dopo il consiglio comunale straordinario sull’emergenza idrica, a cui hanno preso parte rappresentanti dell’Ersi e dell’Aca – dicono i consiglieri- ci saremmo aspettati, nell’immediato, quantomeno trasparenza e correttezza nella comunicazione degli stop della fornitura idrica nelle case, negli esercizi commerciali e in tutta la città. Del resto l’Ente regionale, oltre a controllare le attività di manutenzione e di efficientamento delle reti svolte o non svolte dalle Aziende acquedottistiche, dovrebbe anche farsi garante di serietà di fronte alla reiterata privazione di un bene comune così prezioso. Questione che alla Regione, però, non sembra interessare. Per tutte queste ragioni, unendoci agli appelli già lanciati dai movimenti del Forum dell’Acqua pubblica in questi mesi anche nella nostra città, vogliamo chiamare a raccolta tutte le forze politiche e sociali di sinistra e di centrosinistra per costruire una mobilitazione regionale che, con Chieti capofila, possa mettere insieme tutti i Comuni colpiti. Così da rilanciare progetti seri, condivisi e che sappiano rispondere alle esigenze di territori sempre più martoriati da politiche scriteriate. Non è più il momento di scaricabarili. La privazione dei beni comuni, purtroppo, ce lo dimostra: nessuno si salva da solo”.